Queda de helicóptero no Pará: Familiares e amigos prestam últimas homenagens às vítimas

Vítimas da queda de helicóptero são veladas no Pará — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Três homens estavam na aeronave. Os corpos já foram identificados e serão sepultados nesta quinta-feira, 22.

Familiares e amigos prestam as últimas homenagens aos três homens que morreram na queda de um helicóptero em Goianésia do Pará, região sudeste do estado.

Josimar Éneas da Costa, o piloto da aeronave foi sepultado na manhã desta quinta-feira (22) em um cemitério na cidade de Marabá. O servidor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Abílio Manoel Figueiredo, foi velado no inicio da tarde em Tucuruí e será sepultado ainda nesta quinta.

Já Nildo Ferreira, que trabalhava para o agente do Dnit , também é velado. O entenrro deve está previsto para às 18h no município de Santo Antônio do Tauá, região nordeste do Pará.

As vítimas estavam no helicóptero que desapareceu na segunda-feira (19). A aeronave saiu de Altamira e tinha como destino final a cidade de Marabá.

O helicóptero foi encontrado submerso na região do lago de Tucuruí na quarta-feira (21). Segundo um familiar do piloto, os três foram até uma fazenda para realizar trabalhos em uma plantação.

Quem são os três tripulantes?

Josimar Éneas da Costa

Josimar Éneas da Costa era o empresário que pilotava a aeronave.

Abílio Manoel Figueiredo

Abílio Manoel da Costa era analista de Infraestrutura de Transportes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Ele atua na cidade de Redenção, região sul do Pará. Segundo o Dnit, o servidor não estava a serviço do órgão.

Nildo Ferreira

Nildo Ferreira prestava serviços para o analista do Dnit, Abílio.

O que causou a queda?

Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado a queda da aeronave e a morte dos três ocupantes, mas as condições climáticas chegaram a atrapalhar as buscas.

As investigações para identificar as causas foram iniciadas nesta quarta-feira (21) pelo Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa I), da Força Aérea Brasileira.

Segundo a FAB, a conclusão da investigação terá o menor tempo possível a depender da complexidade da ocorrência e de possíveis fatores contribuintes.

O Seripa informou que deve “utilizar técnicas específicas e realizar a coleta e a confirmação de dados, preservação dos elementos da investigação, verificação de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações”.

Fonte: O Liberal

