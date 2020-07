Queimadas em Parauapebas cresceram 85%, aponta Corpo de Bombeiros

(Foto:Reprodução) – De acordo com a corporação, a maior parte dos incêndios são provocados.

O número de queimadas em Parauapebas, sudeste do Pará, cresceu 85% de junho a julho deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Corpo de Bombeiros. O índice preocupante é agravado devido o tempo seco e falta de chuvas na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, do início do mês de junho até esta segunda-feira (27), foram registradas 186 focos de incêndio em Parauapebas. Desses, a maior parte são provocados, segundo a corporação. “As pessoas buscam fazer a limpeza dos seus lotes com fogo e acabam perdendo o controle e ocorrendo um incidente”, disse o subcomandante Sandro Tavares.

Além de ser crime ambiental, o problema também reflete na saúde dos moradores da região, que percebem o agravamento de problemas respiratórios durante o período. Em caso de flagrante, as pessoas responsáveis pelo incêndio podem ser detidas.

O Corpo de Bombeiros disponibilizou o número (94) 99158-4436 para que a população denuncie focos de incêndio e auxilie e agilize no trabalho da corporação.

