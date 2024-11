MPF pede suspensão de licenças para condomínio de luxo em Alter do Chão (PA)

(Foto:Reprodução) – Há indícios de várias irregularidades no licenciamento do empreendimento Quinta da Villa Residence, situado na área da antiga Escola da Floresta

O MPF exige que a Semma comprove, através de documentos, a suspensão das licenças concedidas, e alertou que a omissão no fornecimento de respostas pode resultar em ações judiciais contra os responsáveis.

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou nesta semana à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Santarém (PA) a suspensão imediata das licenças e autorizações ambientais concedidas para a construção do condomínio de luxo Quinta da Villa Residence, localizado na Área de Proteção Ambiental (APA) de Alter do Chão. A recomendação urgente do MPF baseia-se em indícios de diversas irregularidades, como questões administrativas, fundiárias, ambientais e até violação de direitos dos povos indígenas locais.

Irregularidades identificadas na obra de Alter do Chão

A construção, que já havia sido embargada pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), está sendo realizada em uma área que, no passado, abrigava a Escola da Floresta, um importante espaço de educação ambiental que promovia a valorização da diversidade biológica e do conhecimento tradicional dos povos indígenas e comunidades extrativistas. Esse local também é considerado sagrado pelos povos indígenas Borari, que alegam não ter sido consultados sobre o empreendimento, ferindo o direito à consulta prévia e informada, conforme estabelecido pela Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Durante inspeção no último dia 15, o MPF identificou vários problemas graves no local, como o desmatamento de floresta nativa sem a devida autorização, a destruição de áreas de preservação permanente e o risco de poluição dos corpos d’água da região. Além disso, foi constatado que o solo e o subsolo da área podem abrigar sítios arqueológicos, incluindo a presença de “terra preta”, um tipo de solo associado ao manejo tradicional de terra por populações antigas da Amazônia.

Questões fundiárias e conflito de interesses

O MPF também levantou questões sobre a posse da terra onde a obra está sendo executada. O terreno, que anteriormente pertencia ao Conselho Nacional de Populações Extrativistas (CNS), seria, na verdade, terra pública, sob domínio da União e gestão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), e não propriedade privada, como afirmam os empreendedores.

Além disso, a investigação aponta para um possível conflito de interesses envolvendo a empresa responsável pela construção, Machado Lima Empreendimentos, e autoridades da Prefeitura de Santarém. O sócio da construtora é irmão do secretário municipal de governo, que, por sua vez, é parente do atual prefeito. Essa relação familiar levanta suspeitas sobre a transparência no processo de licenciamento e a influência política sobre as decisões da Prefeitura.

Medidas para proteção ambiental e cultural

A recomendação do MPF visa garantir a proteção do meio ambiente, do patrimônio cultural e dos direitos dos povos indígenas Borari, enquanto investigações sobre as irregularidades continuam. O MPF exige que a Semma comprove, através de documentos, a suspensão das licenças concedidas, e alertou que a omissão no fornecimento de respostas pode resultar em ações judiciais contra os responsáveis.

Essas ações fazem parte de um pacote de medidas do MPF para proteger a área de Alter do Chão, uma das regiões mais emblemáticas da Amazônia, ameaçada por especulação imobiliária e atividades ilegais. A suspensão das licenças continuará em vigor até a conclusão do inquérito civil em andamento.

Com esse movimento, o MPF reafirma seu compromisso com a preservação ambiental e com a defesa dos direitos das comunidades locais, especialmente os povos indígenas, frente ao avanço de projetos que colocam em risco a biodiversidade e o modo de vida tradicional da região.

Fonte:DOL Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/11/2024/06:41:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...