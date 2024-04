Re x Pa: Durante confusão, torcedor do Remo é baleado e morto após clássico; veja o vídeo

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)- Na noite de domingo (07) um torcedor do clube do Remo foi morto no estacionamento do estádio Mangueirão após o término do clássico entre Remo e Paysandu ocorrido em Belém.

Paulo Alexandre Silva Dias, 30 anos, morreu com um tiro no pescoço. Segundo informações preliminares, torcidas organizadas do Leão da capital entraram em conflito.

O óbito foi confirmado pela Polícia Civil e a Divisão de Homicídios. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores correndo durante a briga, e a vítima jogada ao chão.

De acordo com relatos do Coronel Marcelo da Polícia Militar do Pará, as imagens das câmeras de segurança foram periciadas para localizar os envolvidos nesta confusão de remistas.

O caso está sendo investigado para os procedimentos cabíveis.

Vídeo:

Re x Pa: Durante confusão, torcedor do Remo é baleado e morto após clássico. Leia mais:https://t.co/79dSb7JE4w pic.twitter.com/DAcPGnPUrz — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 8, 2024

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/04/2024/14:35:58

