Remo vence Caeté e garante vaga na semifinal do Parazão

(Foto:Reprodução) – Clube do Remo e Caeté fizeram a segunda partida pelas quartas de final do Campeonato Paraense.

Depois da vitória azulina por 4 a 2 no jogo de ida, ambos fizeram um bom jogo no Mangueirão, com nova vitória remista, desta vez por 2 a 1. Marcaram em favor do Remo Fabinho e Leonan, enquanto Fernando Portel descontou. A vitória deu a classificação à semifinal, contra o Cametá, no próximo fim de semana, a ser definido pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Poupando vários titulares, o Remo foi a campo com uma formação mesclada, como havia dito o próprio técnico Marcelo Cabo sobre dar rodagem a alguns atletas. Assim, o Remo se lançou ao ataque com o apito inicial e a pressão logo surtiu efeito. Ainda aos três minutos, Lucas Mendes recebeu de Jean Silva no bico da grande área e cruzou na medida para Fabinho marcar de cabeça, abrindo 1 a 0.

A partir dos 20 o panorama mudou e as chances ficaram mais escassas. Do lado do Caeté, a falta de espaços era nítida, apresentando dificuldades até para a troca de passes. E foi justo o aparente desequilíbrio que o time ressurgiu das cinzas. Em um lapso de inteligência, aos 32 minutos o Caeté fez o que parecia impossível. Gully achou Thurram livre na ponta direita e de lá partiu o cruzamento escorado por Pedrinho e concluído com um chute alto de Fernando Portel, empatando o jogo em 1 a 1.

A reta final da primeira etapa foi de maior domínio do Caeté, que deixou o primeiro tempo aliviado, tendo ainda outra boa chance de virar o placar, após chute de longa distância de Gully, defendido em dois tempos por Vinícius.

A jogada do segundo gol remista saiu após a cobrança de escanteio de Álvaro. A bola respingou na entrada da área e Leonan chutou rasteiro, enganando a defesa, para a alegria da torcida azulina. Com 2 a 1, o jogo ficou novamente corrido, dada a mudança de posicionamento dos times. Enquanto o Caeté deixou PC Timborana mais adiantado, o Remo mudou para um 4-4-1, com Curuá e Uchôa mais próximos da defesa, Álvaro e Jean Silva pelas pontas e Fabinho centralizado.

A maior parte das jogadas do time bragantino consistia nas bolas paradas. Robson Melo então fez a última mudança no time, trocando Leandro Cearense por Carioca, enquanto o Remo havia feito apenas duas. A ideia era deixar o time mais ofensivo, aproveitando também a superioridade numérica no meio-campo, dada a expulsão de Pablo Roberto.

Nada disso, no entanto, funcionou como o esperado.

Aos poucos o técnico Marcelo Cabo foi ganhando tempo, promovendo substituições seguidas no time titular. A estratégia conseguiu ganhar minutos preciosos e ainda reservou uma última chance, após Mateus Martins ser derrubado na área por Diego Ivo.

Keoma cobrou e Vinícius defendeu. Fora isso, o Caeté pouco fez e a partida terminou com a vitória por 2 a 1. No placar agregado o Remo venceu por 6 a 3 e agora enfrenta o Cametá na semifinal do Parazão.

