Rota do tráfico: Polícia apreende 374 kg de drogas transportadas por rios de Manaus ao Pará

Drogas apreendidas no Marajó — Foto: Divulgação

Fiscalização foi realizada por agentes da Base Fluvial Integrada Antônio Lemos no rio Tajapuru, uma rota comum utilizada pelo tráfico, segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará.

Uma fiscalização da Polícia Militar apreendeu neste final de semana mais de 370 kg de drogas que saíram de Manaus e tinham como destino final Belém, capital do Pará.

As cargas estavam sendo transportadas pelo rio Tajapuru, em Breves quando foram interceptadas por agentes da Base Fluvial Integrada Antônio Lemos, no Arquipélago do Marajó, interior do estado.

O maior flagrante ocorreu na tarde deste domingo (20) quando um caminhão baú que estava em uma balsa com destino à Belém, foi apreendido transportando cerca de 353kg de maconha do tipo Skank.

O veículo saiu de Manaus e foi parado pelos agentes que com auxílio de um cão farejador chamado “Jay-Z”, encontraram na lataria do caminhão 314 tabletes de drogas.

Além disso, uma pistola calibre 380, um carregador com 12 munições e um colete balístico foram apreendidos. O capitão fluvial, o comandante da embarcação e o segurança foram conduzidos para a delegacia.

No sábado (19) as equipes apreenderam cerca de 21 kg de maconha. A carga era transportada dentro de um veículo numa embarcação que também saiu de Manaus com destino a capital paraense. Um cão farejador também ajudou a encontrar as drogas.

A equipe policial iniciou as apurações sobre o proprietário do veículo e do material ilícito, tendo a informação de que o dono do veículo não se encontrava na embarcação, e que o carro seria apenas desembarcado em Belém.

Os entorpecentes foram apreendidos e transportados para delegacia da Polícia Civil em Breves para procedimentos cabíveis.

Rota do Tráfico

Os rios do Marajó são utilizados frequentemente para a rota do tráfico e a Base Fluvial Integrada tenta coibir esses crimes na região, diz o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

“O combate ao tráfico de drogas em rotas fluviais é fundamental para que consigamos reduzir cada vez mais a criminalidade violenta. A Base Fluvial ‘Antônio Lemos’ em Breves vem atuando de forma eficaz na interceptação de embarcações vindas do Amazonas e do Amapá, resultando em várias apreensões como a deste final de semana”, destacou.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2024/14:13:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...