TRE-PA finaliza preparação das urnas eletrônicas para o 2º turno em Belém | PA

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realizou, na manhã deste domingo (20), a última etapa da preparação das urnas eletrônicas que serão utilizadas no 2º turno das eleições municipais em Belém, marcado para o próximo domingo (27). Na ocasião, um total de 583 equipamentos foram testados, somando-se às 2.445 já verificadas durante a semana, resultando em um total de 3.028 urnas eletrônicas prontas para a votação na capital paraense, conforme dados do TRE-PA.

Durante a manhã deste domingo, foram testadas as urnas da 95ª e da 29ª Zona Eleitoral, sendo 291 e 292 dispositivos, respectivamente. O processo foi realizado no Núcleo Gestor das Urnas Eletrônicas (NGUE), em Ananindeua, na Grande Belém. Ao longo da semana, oito equipamentos já haviam passado por testes. A verificação é fundamental para assegurar o funcionamento adequado no dia da eleição, incluindo as urnas de contingência, que ficam disponíveis para substituir aquelas que eventualmente apresentarem problemas.

O cronograma de preparação também inclui as urnas de Santarém, município do Pará onde também haverá segundo turno. Neste caso, as testagens começaram na sexta-feira (18) e seguem até segunda-feira (21), no depósito de urnas do Fórum Eleitoral Desembargador Manoel Cacella Alves, com a preparação de 1.201 urnas das 3 zonas eleitorais (20ª ZE, 83ª ZE e 104ª ZE).

Celeridade

A diretora-geral do TRE do Pará, Nathalie Castro, explica que a preparação das urnas para o 2º turno é mais rápida devido à menor quantidade de informações dos candidatos que serão processados para a votação. “Diferentemente do primeiro turno, que precisava carregar os dados das urnas de todos os candidatos a vereadores. Agora, são apenas dois candidatos que foram para o segundo turno ao cargo de prefeito”, explica a gestora, ao falar da rapidez da preparação.

“E a cerimônia de preparação das urnas é aberta ao público para garantir a transparência que todo sistema de votação eletrônico é seguro”, acrescenta a diretora. Com relação à distribuição das urnas para os locais de votação, ela detalha: “Em Belém, como é uma logística mais fácil e mais terrestre, essas urnas seguem a partir de quinta e sexta-feira. Inclusive, algumas vão apenas no domingo. Depende do local. Já para Santarém, por conta da estiagem, segue a partir de quarta-feira”.

Testagem

As urnas utilizam dois tipos de mídia: um cartão de memória (conhecido como flash card) e a memória de resultado, dispositivo exclusivo da Justiça Eleitoral, onde são armazenados os votos. O processo de preparação é dividido em duas etapas. Na primeira, são instalados o sistema operacional, os programas, as bibliotecas e os dados eleitorais, que incluem informações dos eleitores e candidatos. Na segunda etapa, a urna é submetida a testes para garantir o funcionamento de todos os componentes, como teclado, tela e impressora.

Depois de aprovadas nos testes, as urnas são lacradas com lacres especiais fabricados pela Casa da Moeda do Brasil, que possuem uma tecnologia para detectar qualquer tentativa de violação. Todas as portas de acesso à urna são lacradas para evitar manipulações. A lacração é feita na presença do juiz eleitoral, do promotor eleitoral e, em alguns casos, de representantes dos partidos políticos, como forma de garantir a transparência do processo.

O secretário de Tecnologia da Informação do TRE-PA, Felipe Brito, destaca a importância desse momento durante o processo eleitoral: “É um calendário com 10 zonas eleitorais aqui na capital, cada zona teve a oportunidade de fazer a carga no seu parque de urnas eletrônicas. Nesse momento, também, são feitos novos testes para assegurar que as urnas funcionem corretamente no segundo turno. E a partir, deste momento, estão preparadas para a votação”, observa.

Eleitorado

Com a lacração concluída, as urnas são armazenadas em local seguro até serem enviadas aos locais de votação. Para o 2º turno, Belém tem 1.056.337 eleitores aptos a votar e está organizada em 10 zonas eleitorais. A capital conta com 392 locais de votação, que incluem 3.030 seções eleitorais e 1.737 seções especiais.

