Saiba como concluir bem a redação do Enem

Ampliar a leitura e treinar a escrita auxilia no dia da prova

Embora seja o objetivo de muitos, tirar nota 1000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não é tão fácil assim. Na edição do ano passado, dos mais de 4 milhões de candidatos, somente 55 alcançaram a nota máxima.

Mesmo sendo difícil, não é impossível. Nada como estudos, muita leitura e bastante treino não possa ajudar a conquistar uma nota de excelência e, assim, pode melhor concorrer a vagas nos programas educacionais do governo federal, como o Prouni, Fies e Sisu, além das outras formas de adentrar no ensino superior.

Em resumo, a redação Enem deve ser desenvolvida no gênero textual dissertativo-argumentativo. Estudantes devem estar atentos para, além de escrever uma boa introdução, caprichar também na conclusão.

Mas, afinal, como fazer uma boa conclusão? A conclusão de um texto é o fechamento da ideia apresentada no início e ao longo da dissertação. No geral, é preciso fechar com um bom argumento que resuma as ideias mais importantes que foram abordadas.

No caso do Enem, essa finalização deve conter uma proposta de intervenção para o tema pedido, com o propósito de dar uma solução para o problema, mostrando resultados. Essa é uma das competências avaliadas pelos corretores.

Dicas para escrever uma boa conclusão na redação do Enem

O texto ao todo deve seguir a regra básica de qualquer boa redação: introdução, desenvolvimento e conclusão. Ao chegar à parte final uma dica essencial: vá direto ao ponto. Não enrole no final do texto. A conclusão deve ser breve e fazer referência ao que foi exposto no início para ressaltar a ideia principal, sempre lembrando de lançar uma solução sobre as questões levantadas anteriormente.

Não é necessário se preocupar com uma escrita rebuscada, o interessante é que seja clara e concisa. Se estiver em dúvida de como se escreve uma palavra, o melhor é mudar, pensar em um sinônimo, por exemplo. Também evite o uso de clichês para finalizar o texto como: “concluindo” ou “finalizando”. Use uma oração coordenada conclusiva. Confira alguns exemplos abaixo:

– Tendo em vista os fatos apresentados…

– Portanto/ logo…

– Diante do exposto é possível concluir que…

– Dado o exposto faz-se necessário que…

– Levando-se em consideração os aspectos mencionados…

Manual de Redação do Enem

Em todas as edições do Enem, o Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela prova, divulga a Cartilha de Redação do Enem. O material contém orientações sobre como funciona a redação, o que é avaliado, quais as competências exigidas, além de redações de participantes que conquistaram a nota mil.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Curtir isso: Curtir Carregando...