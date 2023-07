Sairé 2023: Companhia aérea lança voos extras para Santarém no período de 13 a 18 de setembro

Aeroporto Internacional de Santarém — Foto: g1/Arquivo

Além de novos voos partindo de Manaus (AM) e Belém (PA), a companhia inaugura rotas a partir também de Confins, em Belo Horizonte (MG).

A Azul, maior companhia aérea em número de voos e cidades atendidas no Brasil, vai ampliar as opções de voos de ida e volta para quem deseja participar da Festa do Sairé, tradicional evento que mistura religião, cultura e culinária locais e danças folclóricas que remetem à lenda do boto, na vila balneária de Alter do Chão, distante cerca de 37km da zona urbana de Santarém, no oeste do Pará.

O evento que será realizado de 14 a 18 de setembro, movimenta todo ano inúmeros turistas – ou torcedores dos botos Tucuxi e Cor de Rosa, nos moldes da tradicional rivalidade dos bois-bumbás de Parintins (AM).

A ampliação do número de voos da Azul para Santarém no período do Sairé é resultado de um pedido feito pela gestão municipal, por meio do secretário de Turismo, Alaércio Cardoso.

Os novos voos, que irão ocorrer em aeronaves ATR 72-600, com capacidade para 70 Clientes a bordo – já começam a ser vendidos e têm como destino Santarém.

No período de 13 a 18 de setembro, haverá partidas de Manaus (AM). Na quarta-feira (13), quinta-feira (14) e domingo (17), sempre às 16h45, com chegada em Santarém (PA), às 19h45. Já em 16 de setembro, no sábado, os clientes interessados nesta mesma rota contarão ainda com mais um voo, que decola às 19h30, e pousa para o Festival às 22h10. Já a volta de Santarém para Manaus ocorre nos voos de quinta (14), sexta (15) e segunda (18), a 1h15, com chegada prevista para 1h55. No domingo, a volta pode ser feita no voo que parte às 04h de Santarém e chega às 4h40, em Manaus.

Os clientes que desejarem embarcar na cidade vizinha de Belém (PA) para Santarém terão na quarta (13), quinta (14) e domingo (17) novos voos que decolam às 22h40, com chegada prevista para 00h35. As voltas do Festival para Belém ocorrem nos voos de quarta, quinta e domingo, às 20h05 ou no sábado, às 22h50.

E uma nova opção de embarque neste ano, rumo ao Festival, será a partir de Confins, em Belo Horizonte (MG). De lá, os clientes poderão voar na quarta (13), sexta (15) e sábado (16) e domingo (17) , às 23h15, e chegar em Santarém às 2h30. Ou optar pelo voo que sai às 23h50 na quinta-feira (14) de Confins e pousa às 03h05 cidade paraense. O retorno de Santarém para BH ocorre quinta (14), sábado (16), domingo (17) e segunda-feira (18), às 3h20, ou na sexta (15), às 04h05.

Segundo Vitor Silva, gerente de Malha e Planejamento Estratégico da Azul, esse remanejamento prevê um aumento natural da procura por voos para Santarém durante a semana do Sairé, especialmente por este ser o ano de aniversário dos 50 anos de retomada da festa, por isso a companhia decidiu se antecipar e ampliar as possibilidades para seus Clientes. “Olhamos para nossa malha aérea e tentamos readequá-la ao máximo para oferecer mais conforto, possibilidades em mais de um dos nossos hubs e não deixar nossos Clientes de fora desse evento”, explicou.

