Santos bate o Ituano e vence a primeira no Paulistão

Ariel Holan apostou em uma escalação repleta de jovens e conseguiu levar o Santos a sua primeira vitória no Campeonato Paulista na noite deste sábado.

Com a cabeça na decisão pela Libertadores da América, o Peixe fez 2 a 1 em cima do Ituano, na Vila Belmiro, em partida marcada por gols e grandes lances no primeiro tempo, mas pouca inspiração na etapa final.

O resultado levou o Peixe aos cinco pontos, mas ainda na terceira colocação do Grupo D. O time de Itu, que perdeu sua invencibilidade, é o líder do Grupo C, com sete pontos, mas terá de secar o Bragantino para manter o posto.

O primeiro tempo foi daqueles de não deixar ninguém piscar. Era lá e cá, chances claras, times ofensivos e abertos.

O goleiro John foi fundamental para o Santos conseguir abrir o placar com Lucas Braga, de cabeça, após cobrança de escanteio.

Pouco depois, porém, não teve jeito para o arqueiro santista, que viu Branquinho mandar para as redes ao completar belo contra-ataque e passe de Bruno Lopes.

Antes do intervalo, Edson se chocou com Ângelo e a bola ficou limpa para Vinicius Balieiro colocar os mandantes na frente, novamente. Ainda teve mais defesas de John, gol bem anulado de Marcos Leonardo e o zagueiro Léo Santos salvando o Ituano em cima da linha.

Ângelo não marcou, mas foi um dos grandes destaques pelas jogadas individuais em um grande primeiro tempo.

Na etapa final, o panorama mudou radicalmente. As equipes, aparentemente, cansaram. Foram muitas substituições e o Santos, principalmente, piorou. O ritmo caiu e as finalizações a gol também.

Soteldo entrou, chegou a 100 jogos com a camisa do Santos, mas esteve pouco inspirado. Ainda assim, serviu Lucas Braga duas vezes, mas o atacante desperdiçou ambas, cara a cara.

Apesar da queda, o jovem time do Santos garantiu os três pontos.

O Santos volta a campo na terça-feira, quando fará a decisão com o Deportivo Lara, pela Libertadores da América, na Venezuela. Pelo Paulistão, o Peixe vai pegar a Ponte Preta, sábado que vem, em Campinas.

Também no sábado, mas dessa vez em casa, o Ituano vai receber o Botafogo-SP.

