Com titulares, Vasco só empata com o Nova Iguaçu

O Vasco estreou os titulares na temporada, mas ficou no empate por 2 a 2 com o Nova Iguaçu, neste sábado, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos conquistaram seu primeiro ponto no Campeonato Carioca. Já a equipe da Baixada Fluminense chegou a dois no Estadual.

O Vasco dominou o primeiro tempo e abriu o placar com Gabriel Pec, mas o Nova Iguaçu empatou em seguida, em gol contra de Ricardo Graça. Na etapa final, Gabriel Pec colocou os cruzmaltinos novamente à frente, mas a equipe da Baixada igualou mais uma vez, com Raphael Carioca.

Na próxima rodada, o Vasco terá o clássico contra o Botafogo, no próximo sábado, em São Januário. O Nova Iguaçu joga no mesmo dia, contra o Boavista, em Saquarema.

O jogo – O Vasco começou a partida pressionando o Nova Iguaçu. Só que os cruzmaltinos só criaram a primeira boa chance aos dez minutos. Talles Magno fez boa jogada e tocou para Laranjeira. Só que o atacante finalizou mal, pela linha de fundo.

Os cruzmaltinos continuavam tendo o domínio do jogo, mas só voltaram a assustar aos 30 minutos, em chute de Thalles Magno; Só que a pressão surtiu efeito dois minutos depois. Após roubada de bola, Laranjeira dividiu com a zaga e a bola sobrou para Gabriel Pec mandar para a rede.

O gol deu ânimo para os vascaínos. A equipe de São Januário seguiu com a vocação ofensiva e quase ampliou com Laranjeira. Depois, foi a vez de Talles Magno errar a finalização.

Só que no primeiro ataque do Nova Iguaçu, a equipe da Baixada Fluminense empatou aos 38 minutos. Yan cruzou em direção a Raphael Carioca, mas viu Ricardo Graça tentar tirar o perigo e mandar para a própria rede.

Nos minutos finais, o Nova Iguaçu equilibrou o jogo. Com isso, as chances de gol pararam de acontecer e o confronto permaneceu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o Vasco não voltou bem e viu o Nova Iguaçu ser mais perigoso nos primeiros minutos. Os cruzmaltinos só assustaram aos 12 minutos, com Laranjeira.

Com mais qualidade, os vascaínos voltaram a marcar aos 15 minutos. Talles Magno tocou, a bola bateu em MT e chegou em Gabriel Pec. O atacante dominou e finalizou colocado, sem chance para Luís Henrique.

Quando parecia que o Vasco teria tranquilidade, o Nova Iguaçu chegou ao empate, aos 21 minutos. Raphael Carioca ficou com a bola na entrada da área e acertou belo chute no ângulo de Lucão. O Vasco teve que manter a postura ofensiva em busca do gol. Tanto que os cruzmaltinos quase marcaram com Marquinhos Gabriel e Tiago Reis.

Na parte final, os vascaínos sentiram o cansaço pelo início da temporada e diminuíram o ritmo. Com isso, o Nova Iguaçu passou a ter mais a bola. As duas equipes foram incapazes de levar perigo ao adversário e tiveram que se contentar com o empate em São Januário.

