Seção judiciária do Pará vai ter novos dirigentes a partir de junho

TRF1 nomeou os novos diretores da seção judiciária do Pará. (Foto: TRF1 / Imagem ilustrativa)

Todas as oito subseções do interior do Estado também terão nova direção.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região nomeou o juiz federal Domingos Daniel Moutinho da Conceição Filho para continuar exercendo a função de Diretor do Foro da Seção Judiciária do Pará, juntamente com o atual vice-diretor, juiz federal Marcelo Elias Vieira. A portaria foi assinada no dia 8 de março e os dirigentes assumem para um novo mandato a partir do próximo mês. A mesma portaria também designou os diretores de Foro das oito subseções judiciárias que funcionam no interior do Pará.

Domingos Moutinho da Conceição Filho era vice-diretor do foro. Ele assumiu a diretoria em agosto de 2020 depois que a então diretora, juíza federal da Alcioni Escobar da Costa Alvim, foi colocada à disposição do Conselho da Justiça Federal (CJF), em Brasília, para atuar como juíza auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Federal. Agora, o magistrado exercerá um mandato completo, de 1º de junho de 2024 a 31 de maio de 2026, com os demais diretores das subseções da Justiça Federal.

Os novos diretores

Paraense de Belém, Domingos Daniel graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Pará (2007). É especialista em Direito Processual Civil e mestre pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). Foi técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Analista Judiciário do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e Defensor Público Federal. Aprovado em 2º lugar no XV Concurso de Juiz Federal Substituto da 1ª Região, foi empossado em janeiro de 2015.

Marcelo Elias Vieira, vice-diretor do Foro é natural de Brasília (DF), tem graduação em Direito pela Universidade de Taubaté (SP), graduação em Ciências Econômicas (Unopar), pós-graduação em Direito e Processo Penal (Universidade Anhanguera) e mestrado em Filosofia Política pela Universidade Federal de Rondônia (Unir). Experiência profissional nos cargos de advogado público na Universidade de Taubaté (SP), analista do Ministério Público do Estado de São Paulo, com ênfase em Tutela do Patrimônio Público, Procurador Federal/AGU no consultivo do Incra – Estado de Rondônia.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2024/08:59:59

