Secretário municipal de Cultura de Santarém pede exoneração do cargo; ‘vou reassumir meu escritório’

Luís Alberto Figueira Pixica pede exoneração da Secretaria Municipal de Cultura — Foto: Ascom Semc/Divulgação

Luís Alberto Pixica estava no cargo há mais de seis anos.

O advogado Luís Alberto Figueira (Pixica), encaminhou nesta terça-feira (19) à Prefeitura de Santarém, oeste do Pará, pedido de exoneração do cargo de secretário municipal de Cultura, que ele ocupava desde o primeiro mandato do prefeito Nélio Aguiar, há 6 anos e 9 meses.

“Na verdade foi um pedido que eu fiz ao prefeito, né? De exoneração, em caráter irrevogável. Por entender que um ciclo terminou. Então, secretário de Cultura pra mim encerrou hoje. Essa foi uma decisão pensada. Já havia pensado em sair, mas seria muito irresponsável da minha parte se saísse antes do Sairé, e deixasse uma festa grandiosa dessa sem o planejamento. Eu resolvi concluir e pedir a exoneração. Esse foi o principal fator. Acho que terminou minha parcela de colaboração”, disse Pixica ao g1.

O secretário também agradeceu ao prefeito pela oportunidade de ter comandado a pasta da Cultura. “Eu saio de cabeça erguida. Na certeza da missão cumprida, e digo mais, que a minha relação com o prefeito continua excelente, tá certo? Não tem nada disso de eu pensar que saio obrigado, não. Saio de mãos dadas com o prefeito e agradeço a ele as oportunidades de poder servir a cultura santarena por seis anos e nove meses”, pontuou.

Na tarde de segunda-feira (18), após a apuração do Festival dos Botos, na vila de Alter do Chão, Pixica sofreu ataques à sua dignidade, que teriam contribuído para que ele pedisse exoneração.

Apesar do pedido de exoneração, Pixica deve permanecer no cargo até o dia 30 deste mês, para colocar em ordem toda a documentação da secretaria e fazer a transição para quem for escolhido pelo prefeito para assumir a pasta da Cultura.

“Sou advogado e vou reassumir o meu escritório de advocacia”, disse Pixica.

Fonte:g1 Santarém e Região — PA

