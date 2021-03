Seis pessoas são presas sob acusação de venderem maconha, cocaína e crack nas ruas

Na Delegacia de Parauapebas, quatro dos seis acusados de venderem entorpecentes (Foto:Reprodução / Site Zé Dudu)

As prisões ocorreram em locais diferentes da cidade de Parauapebas

De acordo com o 23º Batalhão, de Parauapebas, seis pessoas foram presas, neste final de semana, após serem flagradas comercializando drogas como maconha, cocaína e até crack nas ruas do município do sudeste do Pará. As prisões ocorreram em bairros diferentes da cidade.

A Polícia Militar informou que as pessoas flagradas no comércio de drogas são coordenadas por facções criminosas que envolvem jovens e adultos no tráfico de entorpecentes na cidade. Nos bairros Betânia e Nova Carajás, as prisões aconteceram por volta das 22h30, quando foram pegos dois homens, identificados apenas como Mateus e Davilis.

Com a dupla, a polícia encontrou “grande quantidade” de crack, conforme registrado no Boletim de Ocorrência (BO), da delegacia local.Ainda segundo os policiais, já preso, Davilis informou que receberia mais drogas na noite de sábado, de uma terceira pessoa. O que, de fato, aconteceu, pois logo em seguida um homem de prenome Bruno chegou onde Davilis, já estava detido, e com Bruno foram encontradas quatro trouxinhas de cocaína.

Bruno, por sua vez, disse aos policiais que na casa de uma mulher de pronome Edinice havia ainda mais drogas. A polícia encontrou 229,7 gramas de cocaína, no imóvel da acusada e o marido de Edinice, chamado de Vascaíno, teria fugido quando percebeu a aproximação dos agentes de segurança.

Ainda na noite do sábado (27), outra guarnição prendeu o mecânico Cleomildo Rego da Silva, 38 anos, flagrado no Bairro da Paz, na rua Castro Alves, com dois papelotes de cocaína. Na casa dele, a PM encontrou mais entorpecente e o prendeu.Um sexto acusado ainda seria preso na noite do sábado. Luciano Alves da Silva foi preso na rua Araguaia, com 105,8 gramas de maconha.

Segundo os PMs, Luciano já teria sido preso pelos crimes de furto e de tráfico de drogas.Os seis acusados foram apresentados na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Por:Redação Integrada com informações do site Zé Dudu

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...