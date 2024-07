Flávio Bolsonaro pede prisão de influencer após declaração polêmica

(Foto: Reprodução)- A advogada do senador (PL-RJ) pediu a condenação de Sophia Barclay a uma pena de até três anos de detenção por difamação; entenda

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) entrou com uma queixa-crime na Justiça de São Paulo contra a influencer trans Sophia Barclay, no dia 31 de janeiro deste ano, alegando ser vítima do crime de difamação. A advogada do político, Luciana Pires, pediu a condenação da moça a uma pena de até três anos de detenção. As informações foram publicadas pelo Diário do Centro do Mundo.

Segundo o site, no dia 29 de fevereiro, a juíza Cecilia Pinheiro da Fonseca, da 3ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda (SP), acatou a denúncia, abriu um processo criminal e Sophia Barclay se tornou ré.

No final do ano passado, antes de ir a Justiça, Flávio Bolsonaro acionou a Polícia do Senado Federal para tratar do caso, alegando que as revelações de Sophia Barclay eram falsas e estariam criando “danos graves em seu casamento”. O senador é casado com Fernanda Bolsonaro.

Em agosto do ano passado, Sophia deu uma entrevista onde afirmou que Flávio teria feito sexo com uma mulher transsexual durante uma festa organizada por Neymar.

Ainda de acordo com o Diário do Centro do Mundo, a influencer ainda não foi ouvida, nem pela Polícia do Senado nem pelo Ministério Público de São Paulo. No entanto, uma audiência judicial teria sido agendada para o dia 25 deste mês, onde Sophia Barclay poderá se defender e apresentar a sua versão dos fatos.

Pronunciamento de Sophia Barclay

Procurada pela coluna Fábia Oliveira, Sophia Barclay se pronunciou sobre a situação.

“Eu e minha assessoria jurídica sempre estaremos à disposição para resolver e esclarecer o ocorrido. Tudo será resolvido no processo e irei esclarecer tudo publicamente. Eu sou minoria por ser uma mulher trans, sofro risco de sempre ser vista como errada e ser marginalizada”, disse ela em nota à coluna.

Sophia afirmou que, na época do podcast, estava passando por momentos complicados e que tudo será esclarecido futuramente. “No momento da entrevista ao podcast que foi ao ar, eu estava passando por muitos momentos complicados e delicados. Sobre os fatos mencionados no podcast, poderão ser esclarecidos futuramente e deixarei a cargo da minha assessoria jurídica”, completou.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/07/2024/11:03:27

