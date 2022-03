Senador Paulo Rocha, do Pará, é reconduzido à função de líder do PT no Senado

Paulo Rocha continua como líder da bancada do PT no Senado (Foto: Alessandro Dantas / Divulgação / Bancada do PT no Senado)

Com isso, ele deve continuar liderando a bancada do partido por mais um ano

O senador pelo Pará, Paulo Rocha, continuará por mais um ano liderando a bancada petista no Senado Federal. A decisão foi tomada na manhã desta terça-feira (15). Na ocasião, ficou decidido que Jean Paul Prates (RN) também permanecerá por mais um ano como líder da minoria na casa.(As informações são do O Liberal).

“O trabalho de Paulo Rocha no Legislativo há mais de 30 anos trouxe inúmeras conquistas para a classe trabalhadora e para o povo brasileiro. É uma honra estar ao lado dele nessa trajetória”, afirmou Jean Paul Prates, após o político do Pará ser reconduzido à função de líder do PT na casa.

De acordo com informações divulgadas pela bancada do partido, a decisão foi tomada em razão da condução da bancada durante o ano passado, “ressaltando sua capacidade de diálogo com as mais diversas forças políticas representadas na Casa, a firmeza na defesa da democracia e dos direitos da população e a postura de resistência aos ataques do governo Bolsonaro contra os direitos da população”.

Para a bancada, essas características serão ainda mais importantes para enfrentar os desafios das eleições gerais deste ano.

“A avaliação deste ano de liderança é extremamente positiva, onde o senador se impôs no Colégio de Líderes e no Plenário”, Jaques Wagner (BA) ressaltou a importância da presença de Paulo Rocha nas instâncias decisórias da Casa. “A avaliação deste ano de liderança é extremamente positiva, onde o senador se impôs no Colégio de Líderes e no Plenário”, disse.

