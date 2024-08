Senhora registra BO após cair em golpe ao comprar telhas pelo WhatsApp em Itaituba, PA

Foto: Reprodução | A senhora, conhecida como Irmã Raimunda, efetuou um pagamento de R$ 612,00 via PIX a um suposto vendedor que usava uma foto de uma loja existente; após questionado o golpista começou a dar desculpas sobre a entrega das telhas e, eventualmente, bloqueou a vítima. O BO foi registrado na delegacia de polícia na tarde desta última terça-feira (13).

Na tarde desta terça-feira (13), uma senhora de Itaituba, sudoeste do Pará, procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência (BO) após cair em um golpe ao tentar comprar telhas online. A vítima, conhecida popularmente como Irmã Raimunda, relatou ter sido enganada por um golpista que se passou por vendedor em uma rede social.

Irmã Raimunda explicou que, ao buscar telhas para construção, encontrou um anúncio de uma loja nas redes sociais e entrou em contato com o suposto vendedor. O golpista, que utilizava uma foto de loja como perfil, ofereceu um desconto nas telhas e enviou um chave PIX via CPF. Ela fez a transferência no valor de R$ 612,00, acreditando que estava comprando de uma loja legítima da cidade.

Após o pagamento, o golpista começou a dar desculpas sobre a entrega das telhas e, eventualmente, bloqueou a vítima quando ela tentou obter uma atualização. Desconfiada, Irmã Raimunda procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência (BO).

Um conhecido da vítima, que acompanhou o caso, revelou que tentaram simular uma nova compra com o golpista e encontraram informações inconsistentes, como o uso de CPFs diferentes para cada pagamento.

A Polícia Civil está investigando o caso e alerta a população para tomar precauções ao realizar transações financeiras online.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2024/07:28:36

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Compartilhe isso:

Curtir isso: Curtir Carregando...