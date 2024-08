Homem é filmado agredindo mulher na avenida Moaçara em Santarém | PA ; VÍDEO

As imagens foram rapidamente compartilhadas nas redes sociais — Foto: Divulgação

O homem, que ainda não foi identificado, parece discutir com a mulher antes de agredi-la. Após a última agressão, ele se abaixa para pegar algo do chão, possivelmente um celular.

Um homem foi filmado, na noite de segunda-feira (12), na avenida Moaçara, em Santarém, oeste do Pará, agredindo uma mulher. As imagens, compartilhadas nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, mostram o agressor empurrando a vítima com violência três vezes, fazendo com que ela caísse ao chão em todas as ocasiões.

O vídeo, gravado por uma pessoa que aparentemente estava dentro de um carro, revela o agressor usando um capacete, com uma motocicleta estacionada à margem da avenida. O homem, que ainda não foi identificado, parece discutir com a mulher antes de agredi-la. Após a última agressão, ele se abaixa para pegar algo do chão, possivelmente um celular.

Ainda não há informações sobre se a vítima e o agressor têm um relacionamento, ou se a mulher foi abordada por ele na rua. A delegada Andreza Sousa, da Delegacia da Mulher de Santarém, alerta a população em registrar casos como este na delegacia ou acionar a polícia imediatamente.

Próximo ao local onde ocorreu a agressão, câmeras de segurança do Núcleo de Operação Integrada da Polícia (Niop) podem ter capturado imagens que ajudarão na identificação do suspeito e da vítima.

O caso ganha ainda mais relevância em meio às intensas campanhas de combate à violência contra a mulher em todo o país. A Lei Maria da Penha, uma das legislações mais rigorosas no combate a crimes dessa natureza, completou 18 anos em 2024. No entanto, os números de violência doméstica continuam alarmantes.

De acordo com dados da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), somente no primeiro semestre de 2024, foram registrados 1.281 boletins de ocorrências em Santarém. O mês de janeiro teve 182 registros, enquanto fevereiro viu um aumento para 216. Em março, houve uma queda para 156 ocorrências, mas os números voltaram a subir em abril, com 175 registros. Em maio, foram 202 ocorrências, seguidas por 180 em junho e 170 em julho.

As medidas protetivas de urgência solicitadas no mesmo período também refletem a gravidade da situação. Foram emitidas 934 medidas, com janeiro registrando 133, fevereiro 149, março 112, abril 125, maio 158, junho 129, e julho 128.

VEJA VÍDEO:

Homem é filmado agredindo mulher na avenida Moaçara em Santarém | PA

Leiahttps://www.folhadoprogresso.com.br/?p=214208&preview=true pic.twitter.com/45COrJjin0 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) August 14, 2024

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2024/07:45:32

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...