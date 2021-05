Homem morre ao ser atingido por árvore durante derrubada em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a ocorrência Baiano, morreu ao ser atingido por uma árvore durante derrubada nesta terça-feira (11), na área rural do município de Novo Progresso.

Baiano foi vitima de acidente de trabalho (Foto:Reprodução Rede Social) – De acordo com a informação de uma testemunha que acionou a equipe relatou que estava trabalhando com Baiano na mata, quando a vítima ao derrubar a árvore foi atingida.

