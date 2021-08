Servidor e prestador de serviço da Prefeitura de Tucuruí são flagrados usando cocaína

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em nota, a Prefeitura de Tucuruí informou que empresa que presta serviço já foi comunicada da necessidade do desligamento do trabalhador flagrado. Enquanto ao servidor contratado, a Prefeitura efetuou o afastamento pelo período da apuração dos fatos.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais no Pará mostra três pessoas que estaria supostamente cheirando cocaína em uma sala branca. Entre os envolvidos estariam um servidor contratado e um trabalhador terceirizado da Prefeitura de Tucuruí, sudeste do Pará.

(Foto:Reprodução) – Vídeo mostra os dois homens e uma mulher usando a droga. Prefeitura informou que já pediu afastamento do terceirizado e do servidor contratado.

