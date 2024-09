Servidor público é preso com armas e drogas em Altamira | PA

Foto: Polícia Civil | Na tarde da última segunda-feira (09), um servidor público identificado como Ramon Curuaia Cambuí de Sousa foi preso com armas e drogas em Altamira, no Sudoeste do Pará. Outro envolvido também foi detido e levado à delegacia. Ramon, que estava usando uma camisa da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura de Altamira, foi localizado no bairro Jardim Independente I, perto do porto do Pepino. Informações indicam que ele estaria envolvido em um esquema de furto de armas de fogo.

Para encontrar o suspeito, a polícia foi até a casa de outro homem, conhecido apenas como Pirulito. Com a autorização dele, os policiais entraram na residência e encontraram uma caixa de som, um celular, um relógio e outros itens que haviam sido furtados no último domingo.

No entanto, o foco principal era encontrar duas armas que tinham sido roubadas de uma casa na PA-415, perto da entrada do Ramal da Floresta, em Altamira. Segundo informações fornecidas por Pirulito, as armas estariam com Ramon Curuaia. Pouco depois, a equipe localizou Ramon e o conduziu até sua casa.

Na residência de Ramon, foram encontradas uma arma de fabricação caseira calibre 28, um cartucho calibre 28, 8 celulares, R$ 158 em dinheiro, uma balança de precisão, uma pistola calibre 40 com 2 carregadores, 23 munições calibre 40 e 68 gramas de substâncias similares ao crack. Todo o material apreendido foi levado para a delegacia. O caso continua em investigação.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/2024/14:28:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...