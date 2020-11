Sespa confirma 101 novos casos de Covid-19 e mais quatro mortes no Pará

Casos subnotificados por prefeituras paraenses chegaram a 679

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) confirmou, no início da noite desta quarta-feira (18), mais 101 casos de Covid-19 e quatro mortes pela doença registrados nos últimos sete dias. Agora, no total, são 263.935 casos e 6.851 óbitos no Pará, além de 246.503 pacientes recuperados.

Ainda de acordo com a Sespa, foram confirmados, hoje, mais 679 casos e três óbitos ocorridos em dias anteriores que haviam sido subnotificados por prefeituras paraenses.

Autor: DOL/ 18/11/2020, 20:46

