Simone Mendes fala sobre possível retorno da dupla com Simaria

Foto: Reprodução | Grande vencedora da categoria Música do Ano, com o hit “Dois Tristes”, comentou se há a possibilidade de voltar a dividir os palcos com a irmã.

Simone Mendes ganhou o prêmio de música do ano com o hit “Dois Tristes”, durante a premiação Melhores do Ano, no domingo (15). No programa Domingão do Huck, a cantora foi a grande campeã do ano e desbancou Ivete Sangalo, com “Macetando” e Glória Groove, com “Nosso Primeiro Beijo”.

Nos bastidores da premiação, em uma entrevista com Samanta Alves, a cantora foi questionada sobre uma possível volta da dupla com a irmã Simaria. Curta e direta, a intérprete de “Daqui Pra Sempre” deixou claro que não está nos seus planos. “Não vai rolar”, falou.

Fim da dupla

Com quase 30 anos de sucesso, Simone e Simaria, as “Coleguinhas”, colocaram um ponto final na parceria em agosto de 2022. A irmã mais velha decidiu investir na sua carreira solo, ascendendo no sertanejo ao longo dos dois últimos anos. Já a mãe de Giovanna e Pawel afirmou que se afastaria “temporariamente dos palcos” para cuidar dos filhos e de problemas em suas cordas vocais.

