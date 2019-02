Sinal da Internet Wi-Fi melhora com alumínio no roteador

Estudo se inspirou em truque com latinha de alumínio na antena do roteador

Cientistas da Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, comprovaram a eficiência do alumínio para aumentar o alcance do sinal de Wi-Fi. A pesquisa foi inspirada em nada menos que a gambiarra com lata de refrigerante em volta da antena do roteador. O estudo resultou na criação de uma placa impressa em 3D com formato próprio para cada ambiente que, quando coberta com papel alumínio, melhora o alcance e a segurança da rede sem fio.

Chamado de WiPrint, o refletor desenvolvido em Dartmouth consegue moldar os feixes Wi-Fi com maior precisão. Assim, ele direciona o sinal para um local desejado (seu quarto, por exemplo) e evita que ele vá para uma área a ser evitada, como a casa do vizinho.

O artigo completo relata testes com diferentes estilos de antenas direcionais e também com a latinha de refrigerante. Após uma série de repetições, a equipe de pesquisadores destrinchou o comportamento das ondas sob o efeito do papel alumínio, o que permitiu o desenvolvimento do programa para impressão 3D.

O sistema requer informações sobre o espaço em que o roteador está instalado, além dos pontos de acesso sem fio e a área de destino desejada. Com tudo isso, ele faz o cálculo e desenha a forma do refletor em apenas 23 minutos. Segundo os pesquisadores, o WiPrint pode aumentar a força do Wi-Fi em até 6 dB onde ele é desejado e reduzir o sinal em até 10 dB onde ele é indesejado.

“Com um simples investimento de cerca de US$ 35 e especificando os requisitos de cobertura, um refletor wireless pode ser customizado para superar antenas que custam milhares de dólares”, diz Xia Zhou, professora assistente de ciência da computação e líder do estudo.

Ele foi testado em vários roteadores, inclusive os que operam no novo padrão 802.11ac. De acordo com os pesquisadores, o resultado foi satisfatório em todos. A tecnologia traz como principais vantagens a maior segurança física do sinal, o baixo custo e a facilidade de uso para usuários leigos.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...