Soldado da PM é atacado a tiros e suspeito é morto

Uma audácia sem precedentes aconteceu neste domingo no interior do município de Igarapé-Miri, na região nordeste paraense, depois que dois criminosos atentaram contra a vida de um policial militar que estava de serviço em Posto Policial Destacado no interior deste município.

De acordo com as primeiras informações e áudios revelados em redes sociais logo após o fato, o soldado Guedes do 31º Batalhão de Abaetetuba estava no posto da vila de Santa Maria do Icatu zona rural do município de Igarapé-Miri no final da manhã deste domingo (29) quando chegaram no local dois homens em uma motocicleta.

Ainda segundo informes, o que estava pilotando a motocicleta desceu para pedir uma informação conseguindo distrair o militar enquanto o parceiro armado com uma espingarda calibre 12 fez um disparo contra o militar.

O soldado Gomes foi atingido no abdômen e foi transferido imediatamente para o hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua, onde recebeu atendimento diante da gravidade do tiro.

Áudios divulgados posteriormente revelam um homem pedindo apoio para a situação na vila Santa Maria do Icatu e de imediato foram designados homens do 31º Batalhão de Abaetetuba e Igarapé-Miri, bem como reforço de Belém.

Os criminosos caíram no mato e houve um grande cerco e no final da tarde foi confirmado que o autor do disparo reagiu à prisão e acabou neutralizado no meio da mata vindo a óbito.

O suspeito não teve o nome revelado e segundo os informes seria um homem bastante conhecido em Igarapé-Miri por práticas criminosas. O suspeito que pilotava a motocicleta não foi muito longe e quando tentava fugir da região dos acontecimentos acabou trombando com as guarnições que estavam na missão, trocou tiros e acabou neutralizado.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/10/2023/07:41:39

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...