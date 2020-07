Sucuri flagrada após engolir capivara é encontrada morta e a suspeita é de que foi atingida por tiro em MS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Eu e mais dois amigos estávamos em um barco quando passamos por ela. Ficamos surpresos com o tamanho e também com a presa que ela tinha capturado. Simplesmente um animal que chama a atenção”, explicou ao G1.

De acordo com Leandro, foi um grande susto quando encontrou a sucuri, que segundo ele, estava praticamente imóvel por conta do processo de digestão.

A cena da sucuri fazendo digestão após engolir uma capivara ganhou as redes sociais após o motorista Leandro Ribeiro fazer o flagrante no último sábado (27).

Uma sucuri de 5 metros que engoliu uma capivara foi encontrada morta nas margens do rio Sucuriú, em Paraíso da Águas, a 282 km de Campo Grande, e a suspeita é que ela teria sido atingida por um disparo de arma de fogo. De acordo com o engenheiro agrônomo, Carlos Henrique Dias, o flagrante foi na último sábado (4) quando ele fazia um passeio de barco na região acompanhado do pai e de um amigo.

