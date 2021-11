Criança é resgatada de avião após ficar com chave encravada na cabeça em Peixoto de Azevedo no MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O tenente-coronel da Polícia Militar Mário Roberto Pereira foi quem ajudou no transporte. “Assim que fomos acionados, nos deslocamos até o município. A criança estava lúcida e veio no colo da mãe. A operação transcorreu sem intercorrências”, detalhou.

Por volta das 8h da manhã, assim que recebeu o chamado, a aeronave do Ciopaer se deslocou para realizar o transporte da criança. Durante a transferência para Cuiabá, a criança foi acompanhada por uma equipe especializada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) realizou, nesta terça-feira, o transporte aeromédico de uma criança que sofreu um acidente doméstico no município de Peixoto de Azevedo (692 quilômetros de Cuiabá). O bebê estava com uma chave encravada na cabeça, próximo à moleira.

