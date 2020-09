Suspeito de integrar grupo que matou radialista no Pará é preso em Boa Vista

Suspeito foi encaminhado à Pamc até ser recambiado para o Pará — Foto: Reprodução/Rede Amazônica/Arquivo

O homem, de 40 anos, estava em uma casa alugada, no bairro Senador Sílvio Botelho, na zona Oeste da cidade.

Um homem, de 40 anos, foi preso em Boa Vista por suspeita de participação na morte do radialista Jairo Sousa. O suspeito foi encontrado em uma casa alugada, no bairro Senador Sílvio Botelho, na zona Oeste da cidade, no início da manhã desta quinta-feira (17).

Jairo foi assassinado na entrada do prédio onde trabalhava na cidade de Bragança, no nordeste do Pará.

Segundo a Divisão de Inteligência e Captura (Dicap), o homem nega participação no crime. Além deste crime, ele também é acusado de outros dois homicídios ocorridos na cidade de Tracuateua (PA) e de integrar um grupo de extermínio.

A Dicap informou que ele era foragido do Pará, desde janeiro deste ano, após a emissão de um mandado de prisão preventiva contra ele. Informações repassadas pela polícia paraense, apontaram a cidade de Boa Vista, como local de fuga do suspeito.

O homem foi encaminhado à Penitenciária Agrícola do Monte Cristo, onde permanecerá à disposição já Justiça, até ser recambiando para o Pará, local onde responderá pelo processo, informou a Dicap.

Por G1 RR — Boa Vista

