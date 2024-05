Pai e filho são baleados após supostamente partirem para cima de guardas municipais em Belém

Homem baleado na Marambaia aparece cercado de guardas municipais e curiosos. (Foto : Reprodução | Redes sociais)

Segundo a Guarda Municipal de Belém (GMB), a ação aconteceu após o condutor de uma moto ter fugido de um bloqueio nas proximidades do Canal Água Cristal.

Um homem e o pai dele, ambos de nomes não revelados, foram baleados por guardas municipais, nesta sexta-feira (10), no bairro da Marambaia, em Belém. O caso aconteceu em durante uma ação conjunta entre a Guarda Municipal de Belém (GMB) e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), nas proximidades do Canal Água Cristal. Segundo a GMB, os dois homens partiram cima dos agentes com um facão e uma tesoura, ocasionando na resposta dos agentes para “preservar sua integridade física”.

Tudo começou quando em uma blitz, os agentes teriam visto o condutor de uma moto com a placa coberta. O motociclista, ainda de acordo com a Guarda, furou o bloqueio e saiu em fuga. Os agentes saíram em acompanhamento do homem que conseguiu entrar na casa dele.

Os guardas municipais alegaram que o motociclista voltou na companhia do pai para rua com um facão e uma tesoura, e partiram para cima da guarnição. O motociclista foi baleado na perna, enquanto o pai foi alvejado no braço.

Nas redes sociais, um vídeo do caso foi compartilhado. O motociclista aparece nas imagens sentado em uma sarjeta, com um dos braços ensanguentado, cercado de guardas municipais e moradores. “O cara (motociclista) fugiu da blitz e os ‘cara’ (guardas municipais) balearam aqui na rua”, diz um morador na filmagem.

Os dois homens baleados foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). O estado de saúde deles não foi revelado. A Guarda Municipal de Belém reforçou que se coloca “à disposição para apurar possíveis denúncias de excesso na conduta de seus membros”. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil. Em nota, a PC, além de confirmar que duas pessoas foram encaminhadas para uma unidade de saúde após serem baleadas, disse que o caso é investigado pela Seccional da Marambaia.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/05/2024/15:48:55

