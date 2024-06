Suspeito de tráfico de drogas é preso e mais de mil petecas de cocaína são apreendidas em Icoaraci-Pará

Mais de mil e cem petecas de substância análoga à cocaína foram encontradas com o suspeito (Foto: Divulgação)

Equipes da Delegacia de Homicídios de Icoaraci realizaram a prisão em flagrante do suspeito na terça-feira (4).

Um homem foi preso em flagrante sob a suspeita de tráfico de drogas na última terça-feira (4), em Icoaraci, distrito de Belém. Com ele, foram encontradas mais de mil e cem petecas de substância análoga à cocaína, no momento da apreensão. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, o homem foi preso durante o cumprimento de diligências relacionadas a outro crime. O suspeito estava em uma via pública, quando apresentou uma atitude suspeita, despertando a atenção dos policiais.

“Os agentes estavam no local investigando um caso de homicídio que havia ocorrido naquela região. Assim que viu a viatura, o suspeito tentou esconder uma sacola e fingiu conversar com outra pessoa para desviar a atenção da equipe. Desta forma, notando a atitude dele, os policiais o abordaram e, após constatarem que se tratava de um crime de tráfico de drogas, o autuaram em flagrante”, detalha o delegado-geral.

Após abordagem da polícia, os agentes da PC fizeram buscas na residência do suspeito e encontraram ainda mais drogas. No total, 1.110 petecas foram apreendidas. “O homem utilizava a própria casa para fabricar os ilícitos. A equipe as encontrou no quarto dele e também apreenderam uma balança de precisão que o homem utilizava para pesar o material”, afirma o titular da Divisão de Homicídios (DH), delegado Fernando Rocha.

Após ter cumprido os procedimentos cabíveis, o homem encontra-se à disposição da Justiça. A Redação Integrada de O Liberal também solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Militar. A reportagem aguarda retorno.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2024/17:39:48

