Suspeito tenta se matar após ser flagrado abusando de enteada cega e tetraplégica, em Santarém

(Foto:Reprodução) – No início da noite deste domingo (16), a Polícia Militar prendeu um homem identificado pelo prenome de Pedro, suspeito de estuprar a enteada tetraplégica e cega, no bairro do Juá em Santarém.

De acordo com o Sargento Figueiredo, a mãe da vítima ao chegar em casa flagrou o homem acariciando as partes íntimas da jovem de 18 anos. Após a esposa do suspeito constatar o possível estupro, o indivíduo visivelmente embriagado tentou se matar com um golpe de faca no peito. As informações e foto são do Blog do Pião

Os militares do 3° BPM interviram no “suicídio” e encaminhou o suspeito para receber atendimento médico no Pronto Socorro Municipal (PSM). Posteriormente, Pedro, foi conduzido para ser apresentado ao delegado de plantão na 16° Seccional de Polícia Civil.

Jornal Folha do Progresso em 17/01/2022/10:38:14

