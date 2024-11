TIM não funciona ou está fora do ar em Belém? Entenda o caso

Foto: Divulgação | Instabilidade nos serviços da TIM: clientes enfrentam dificuldades com sinal, internet móvel e chamadas. Conectividade 3G, 4G e 5G afetada.

Na tarde desta segunda-feira, 18 de novembro, por volta das 12h30, usuários da TIM começaram a relatar instabilidade nos serviços de telefonia móvel e internet em diversas regiões, incluindo Belém e cidades do interior do Pará, além de outras partes do Brasil. Muitos clientes informaram dificuldades em acessar a internet e realizar chamadas, com vários reportando falhas no sinal.

De acordo com os dados mais recentes do site Downdetector, a maior parte das reclamações está relacionada a problemas como “sem sinal”, “internet móvel inoperante” e “internet livre”, que afetam tanto a conectividade 3G, 4G e 5G da operadora. O pico de notificações foi registrado às 13h55, com cerca de 235 relatos de usuários impactados pela queda nos serviços da TIM.

Até as 16h, a operadora ainda não havia solucionado completamente os problemas, e muitos clientes continuaram enfrentando dificuldades para usar os serviços de telefonia e dados móveis. A TIM não divulgou uma posição oficial sobre a causa da instabilidade, mas as redes sociais estão sendo inundadas por queixas de clientes de diferentes estados, sugerindo que o problema afeta não apenas a capital paraense, mas uma área mais ampla no Brasil.

A TIM, uma das principais operadoras de telefonia móvel do país, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o incidente. Até o momento, usuários que experimentam problemas com a TIM podem tentar reiniciar seus dispositivos ou aguardar que a operadora resolva a instabilidade.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/08:58:14

