Golpe do Amor: Homem denuncia ter sido vítima de golpe de cerca de R$ 15 mil durante namoro virtual com mulher, em Itaituba | PA

Na manhã desta quarta-feira (19), um homem, que preferiu não se identificar, foi até a delegacia de Itaituba, sudoeste do Pará, para denunciar ter sido vítima de um golpe conhecido como “golpe do romance” ou “golpe do amor”. O homem conta que estava em um garimpo no Amapá quando iniciou uma conversa virtual com uma mulher que se identificou como “TS” através do aplicativo Messenger em março deste ano. Segundo ele, ela seria de Itaituba.

O relacionamento evoluiu ao longo dos meses, culminando em um pedido de ajuda financeira por parte de “TS”, que alegou estar doente e necessitando de dinheiro para medicamentos. Ela solicitou à vítima um depósito de R$100 através do PIX, informando os dados da conta bancária em um outro nome, porém semelhante. Ao questionar, “TS” teria explicado que utilizava aquele nome apenas em suas redes sociais, e que o outro nome era o real.

Conforme o relato da vítima à polícia, “TS” passou a solicitar valores frequentemente, totalizando aproximadamente R$15 Mil. Os depósitos eram destinados a diversos fins, incluindo formatura, vestuário, materiais de enfermagem, entre outros.

A vítima afirmou ter realizado chamadas de vídeo com “TS”, confirmando que ela correspondia à pessoa com quem mantinha contato pelo Facebook e WhatsApp, notando inclusive uma tatuagem específica.

No entanto, quando mencionou sua intenção de visitá-la em Itaituba, “TS” bloqueou a vítima e excluiu suas redes sociais, levando-o a descobrir que havia sido vítima de um golpe.

