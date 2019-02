(Foto:Reprodução ORM)- Fenômeno natural tromba d’água é registrado no rio Tapajós, em Santarém

A tromba foi vista em frente à cidade, admirada por muitas pessoas, e acabou causando danos a várias casas.

Uma tromba d’água foi registrada na manhã deste domingo (17) no rio Tapajós, em frente a Santarém, no oeste do Pará. O fenômeno natural, comum na região, foi admirado por pessoas que passeavam na Orla, mas também pôde ser visto de outros pontos da cidade, do alto de prédios.

Apesar da grandeza e beleza do fenômeno, a tromba causou o destelhamento em casas na travessa Galdino Veloso.

Formação do fenômeno

Segundo os meteorologistas, este as trombas d’água são comuns, mas dependendo da intensidade da pressão do ar e da temperatura durante a sua formação, pode causar grandes destruições. A recomendação da Capitania Fluvial e do Corpo de Bombeiros é não se aproximar da tromba d’água dentro do rio.

O fenômeno ocorre em períodos de transição de temperatura. Na região, como a mudança não é brusca, a intensidade das trombas d’água é menor.

As trombas se formam com o aparecimento de uma nuvem de grande movimento vertical, chamada cumulonimbus, que tem cerca de 15 km de altura. Dentro da nuvem há água e gelo sólido, além de rajadas de ventos fortes.

Outros registros

Outros casos já haviam sido registrados em Santarém e em Alter do Chão, em 2017. Em maio, o fenômeno foi registrado no rio Tapajós, em frente a cidade; já em julho, duas trombas apareceram em Alter do Chão.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

