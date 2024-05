Tubarões com mais de 2 metros são encontrados em Óbidos

(Foto: Ilustrativa/pexels)- Os animais foram encontrados no canal que liga a lagoa ao mar.

Dois tubarões-azuis foram encontrados na Lagoa de Óbidos, na região oeste de Portugal, por um grupo de pescadores locais, contudo o que mais chamou a atenção deles foi o tamanho dos animais, pois essa espécie de tubarão mede cerca de 2,5 metros. O caso foi registrado em Caldas da Rainha, cidade localizada em Portugal, na Europa.

Segundo a Associação de Pescadores e Mariscadores Amigos da Lagoa de Óbidos, a presença dos animais no local é mais comum do que se pensa. O governo municipal da cidade de Caldas da Rainha, informou que essa espécie de tubarão é frequentemente encontrada e capturada por pescadores do local.

Ainda assim, a gestão se manifestou sobre a presença dos tubarões no interior da lagoa e considerou a situação como algo raro e casual: “um evento extremamente raro e deve ser encarado como casual”. Em nota, o governo também enfatizou que os animais correm riscos de extinção e pediu para que os banhistas e pescadores não perseguirem ou tocarem nos animais: “Se se sentirem ameaçados, (os tubarões) podem ter alterações no comportamento que envolvem risco para as pessoas”.

O vídeo foi registrado pela Associação de Pescadores e Mariscadores Amigos da Lagoa de Óbidos; veja.

Tubarão azul

O tubarão-azul é uma espécie oceânica que vive nos mares ao redor do mundo e é altamente migradora. Pode medir até 4 m de comprimento e viver até 20 anos. É pescado, principalmente, pelo espinhel-pelágico por várias frotas industriais, inclusive brasileira.

Tubarões com mais de 2 metros assustam moradores de cidade portuguesa 📸 Rtvon pic.twitter.com/AUYuKf2zpa — oliberal.com (@oliberal) May 7, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2024/13:37:25

