Menino de 15 anos morre atropelado por carreta na BR-163

Adolescente de 15 anos, identificado como Kaiky da Silva Lima, morreu atropelado por uma carreta, na BR-163, próximo do Trevão, em Matupá (695 km ao Norte de Cuiabá), na noite de sábado (24). A carreta envolvida no acidente não foi localizada. (Foto:Reprodução).

Vítima disse à tia que iria até Peixoto de Azevedo, na casa de um amigo.

De acordo com as informações, por volta das 19h a polícia foi informada sobre o acidente envolvendo um jovem, que não resistiu e morreu na rodovia. Quando a equipe chegou no local, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e funcionários da concessionária da rodovia já haviam isolado a cena.

Tia da vítima contou que o menor morava com ela. Horas antes, ele chegou do trabalho e pediu a bicicleta emprestada, dizendo que iria até a casa de um amigo na cidade de Peixoto. Ela estranhou o fato e o questionou o motivo de ir longe de bicicleta.

O menino afirmou que estava acostumado. Peixoto fica há mais ou menos 25 km de Matupá. Ela contou que pediu para ele ter cuidado e ir sempre pelo canto da rodovia. Não demorou muito para ela ser informada do acidente.

Polícia Civil e Perícia Oficial (Politec) foram acionadas para investigar o que aconteceu. Um amigo de Kaiky que estava com ele na hora do acidente vai ser ouvido. O veículo envolvido no acidente não foi encontrado.

Um estúdio capilar realizou o sonho de um menino de 6 anos que havia sofrido queimaduras na cabeça, resultando na perda total de seus cabelos. A emoção do menino ao se ver com a prótese pela primeira vez conquistou a web.

Julinho sofreu as queimaduras quando tinha apenas 2 anos e, desde então, tem passado por diversos tratamentos. No entanto, a ausência de cabelo sempre o incomodou profundamente. Os especialistas informaram à família que somente um implante capilar resolveria esse problema.

O preço de uma prótese capilar varia de R$ 600 a R$ 2 mil, valor bem distante da realidade dos pais do garoto. Porém, para a felicidade da família, o estúdio SNA Prótese Capilar, em São Paulo, decidiu oferecer gratuitamente o procedimento.

O vídeo da reação do garoto viralizou e um doador anônimo presenteou Julinho com um jogo eletrônico que ele adora.

O especialista em prótese que realizou o procedimento, João Taboão, conversou bastante com Julinho durante a aplicação da prótese. O menino prestava atenção em cada palavra, ansioso pelo resultado final, mas ele preferiu que fosse uma surpresa, desejava ver o cabelo somente quando estivesse colocado.

Durante a conversa, o menino revelou gostar do jogo Stumble Guys, mas que só tinha duas coroas. Com a repercussão, um internauta doou sua conta do jogo eletrônico que acumula várias conquistas, com 200 coroas.

Ao se ver com cabelos novamente, Julinho ficou sem acreditar! Ele teve direito a um topete e um corte moderno, seguindo as últimas tendências.

“Às vezes não é de dinheiro que estamos precisando, mais gestos como este. Prova o quanto as pessoas estão atentas para fazerem outras felizes”, afirmou João Taboão em suas redes sociais, demonstrando sua gratidão.

Fonte:yuri@gazetadigital.com.br e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2023/10:36:51

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...