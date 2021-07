Queda de Torre de transmissão de energia que matou sete pessoas pode ter sido criminoso no Pará- Imagens Forte!

Estrutura estava sendo erguida entre Anapu e Pacajá no Pará, como parte de um projeto que leva energia elétrica da usina hidrelétrica de Belo Monte para o Amapá. Trabalhadores denunciam sabotagem!



O acidente aconteceu na tarde dessa sexta-feira (16/7) , na comunidade de Bom Jardim, na cidade de Pacajá (entre a cidade de Anapu e Pacajá), região sudoeste do Pará com uma torre de transmissão de energia elétrica deixou sete mortos e mais 12 feridos. A estrutura estava sendo construída pela empresa KS.

O Jornal Folha do Progresso recebeu imagens e denuncia onde mostra que a possibilidade de a torre ter sido sabotada. Ainda conforme a denúncia fazendeiros contrários com a construção da linha de transmissão em suas propriedades, são os principais suspeitos.

O Jornal Folha do Progresso, tenta contato com delegacia de policia civil da cidade de Anapu, para saber das investigações. Testemunhas que estava no local acusam sabotagem na torre.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ELETRICISTAS RECLAMA FALTA DE ASSISTÊNCIA ÀS VITIMAS

“Segundo o Corpo de Bombeiros (ao G1PA) , as obras na torre ainda não estavam finalizadas e nem havia energia na estrutura no momento da tragédia, não ocasionando interrupção no fornecimento de energia da região. Segundo os relatos, ao menos 26 pessoas estavam na torre no momento da queda”.

AS 7 VITIMAS

Cinco vítimas, entre elas, funcionários da obra, morreram na hora do acidente e uma chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Pacajá, onde morreu ao dar entrada na unidade de saúde. Outra morreu durante atendimento no Hospital Regional da Transamazônica, em Altamira, para onde os feridos mais graves foram encaminhados, segundo a prefeitura de Pacajá.

As vítimas que morrem no acidente são:

– Luís Carlos Pereira;

– Oziel da Silva Passos (SE), 27 anos;

– Expedito Bezerra dos Santos Filho (SE), 23 anos;

– Romário Santos;

– Fagne Martins da Silva;

– José Neponuceno Guimarães (morreu no Hospital de Pacajá);

– Alex da Natividade Rodrigues (morreu a caminho do Hospital Regional da Transamazônica).

