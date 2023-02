Vaquinha a favor de aluna nota mil do AM arrecada R$ 76 mil em três horas

Rilary Castro abriu campanha para arrecadar ajuda para cursar faculdade em Manaus (Foto: Seduc/Divulgação)

Em apenas três horas, a campanha para ajudar a amazonense Rilary Manuela Coutinho, aluna nota mil na redação do Enem 2022, arrecadou R$ 76 mil, conforme a Voaa, plataforma de vaquinhas on-line. As doações vão de R$ 2 a R$ 1.000.

A ação foi iniciada pela ONG Razões Para Acreditar, com autorização da família de Rilary. A ONG fixou como meta de arrecadação o valor R$ 72 mil. A quantia corresponde a mensalidades de R$ 1,2 mil pelo período de cinco anos, tempo do curso de engenharia civil.

As doações ultrapassaram a meta e continuam a aumentar. Até a publicação às 13h50 desta sexta-feira, 2,6 mil pessoas haviam feito doações que totalizavam R$ 76.605,57.

De família humilde, Rilary temia não poder cursar a faculdade em razão da falta de apoio financeiro. Atualmente, ela mora no município Itapiranga, na Região Metropolitana de Manaus, e, para estudar Engenharia Civil, teria que se mudar para a capital amazonense.

No site da campanha de arrecadação, doadores deixaram diversas mensagens de incentivo à estudante: “Bons estudos, um abração de São Paulo!”, “Vamos realizar o sonho dessa batalhadora”, “Voa, Rilary! Parabéns por se esforçar tanto pelo seu sonho. Ele irá se realizar!”, “Já deu tudo certo, em Nome de Jesus”.

A campanha de arrecadação foi aberta após a estudante ter o nome usado em vaquinhas promovidas por desconhecidos. Na quinta-feira (23), em suas redes sociais, a estudante denunciou uma campanha promovida no site Vakinha. “Não repassem dinheiro para essa vaquinha fake que está em meu nome”, disse a estudante.

Entidades, políticos e empresários também se colocaram à disposição para ajudar a estudante. Rilary disse que ela e a família ainda estão organizando todas as propostas. “São muitas propostas. Está meio bagunçado. A gente está organizando ainda. Ainda não parou para ver todas as propostas”, afirmou Rilary.

Após a divulgação da nota no exame, a estudante conversou com o governador do Amazonas, Wilson Lima, que garantiu que a Seduc (Secretaria de Educação do Amazonas) prestará o auxílio necessário para que ela cursasse a faculdade. Denise Lime, prefeita de Itapiranga, cidade onde ela mora, também prometeu ajudar a estudante.

Rilary ficou conhecida por estar na lista dos 24 alunos da rede pública de todo o país que alcançaram a nota máxima no Enem no ano passado. O sucesso na prova escrita foi fruto de incansável dedicação aos estudos. Além do conteúdo absorvido em sala de aula entre 7h e 16h, ela adquiria conhecimento à noite com livros da escola pública onde estudava.

Por:Jornal Folha do Progresso em 25/02/2023/07:34:26 com informações do portal Atual

