Venda da Enel para Equatorial se estendeu pela madrugada e foi fechada por valor bilionário

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Vamos cobrar para que a Equatorial cumpra com o contrato em Goiás, que invista e que dê condições para o nosso estado se desenvolver a passos largos”, frisou. (Com informações de Rafael Tomazeti Portal 6).

Na publicação, ele criticou a Enel e lembrou que a empresa não cumpriu o que estava previsto em contrato. O governador, que é candidato à reeleição, prometeu que a concessionária sairia do estado até o fim do ano.

A nova concessionária informou ainda que o contrato de reestruturação dos empréstimos existentes entre a Celg-D e a Enel e outras sociedades do seu grupo. No período de um ano, também não haverá “o cancelamento do registro de companhia aberta da Celg-D”.

As negociações para venda da Enel para a Equatorial Energia se estenderam pela madrugada desta sexta-feira (23). A reunião, conforme Fato Relevante publicado nesta manhã, culminou na aquisição de 283 milhões ações ordinárias, o que representa 99.964% do capital social votante da Celg-D.

You May Also Like