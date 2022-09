Homem que transportava fuzil para facção é preso no Pará

(Foto:Polícia Civil) – A Polícia Civil do Pará prendeu na última quinta-feira (22), Reginaldo dos Santos Miranda, após diligências para averiguar informações de que ele estaria vindo do Mato Grosso para o Pará, trazendo fuzis em um veículo Voyage de cor prata.

O suspeito foi localizado pelos policiais da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), na Alça Viária. Reginaldo ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado pela equipe com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PC, o carregamento feito por Reginaldo seria para reforçar os armamentos de uma facção criminosa no Pará.

Durante buscas no veículo, foram encontrados dentro do estofamento do banco traseiro, um fuzil calibre 556 e uma carabina calibre .40, além de cinco carregadores e farta munição.

Após a prisão, Reginaldo foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos necessários e ficará à disposição do Poder Judiciário. (Com informações do Dol).

