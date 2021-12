Corpo é encontrado na Vicinal Norte/Sul em Itaituba-PA.

(Foto:Reprodução Junior Ribeiro) -Na manhã desta segunda-feira, 27/12/21, policiais militares do 15ªBPM, destacados no PPD/102, no distrito de Campo Verde, (km 30), foram informados por volta das 07h00, que populares encontraram o corpo de Walber Leite de Sousa, de 25 anos de idade, jogado na Vicinal Norte/Sul há cerca de uns 200 metros da Rodovia Transamazônica BR-230, entre Miritituba e Campo Verde, em Itaituba.(A informação é do Junior Ribeiro )

Os militares foram até ao local, confirmaram a veracidade dos fatos comunicaram na delegacia de a polícia civil, onde foi acionado o IML para fazer a remoção do corpo. A polícia investiga a morte do jovem, pois o mesmo estava sem marcas aparentes.

