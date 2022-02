Homem é preso suspeito de envolvimento em roubo de carga dos Correios em Concórdia do Pará

Carga foi roubada de caminhão dos Correios em Concórdia do Pará. — Foto: Ascom Polícia Civil

Caminhão foi alvo de grupo criminoso em outubro do ano passado. Suspeito foi preso nessa terça (1º).

Um homem foi preso na terça-feira (1º) em Concórdia do Pará suspeito de envolvimento no roubo à carga de um caminhão dos Correios em outubro do ano passado.

Segundo a polícia, ele estava com mandado de prisão em aberto por roubo e foi detido pela equipe policial da 12ª Seccional Urbana de Jaderlândia.

O homem foi levado ao sistema prisional e a identidade dele, assim como detalhes da investigação, não foram informados pela polícia.

A carga do caminhão foi roubada em outubro na cidade no nordeste do Pará. Diferentes produtos foram levados e depois recuperados pela polícia. Na época, cinco pessoas foram presas em flagrante suspeitas de envolvimento no roubo.

