Vice-prefeito de Santarém renuncia a cargo para assumir mandato na Alepa

Prefeito Nélio Aguiar e vice-prefeito José Maria Tapajós em cerimônia de posse no dia 1º de janeiro — Foto: Dominique Cavaleiro/G1 Santarém

José Maria Tapajós deve assumir o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa na terça-feira (5).

Em carta o vice-prefeito eleito em Santarém, no oeste do Pará, José Maria Tapajós renunciou ao mandato para assumir o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado (Alepa). A posse deve ser nesta terça-feira (5).

José Maria foi eleito primeiro suplente como deputado estadual do Partido da República (PR) – agora Partido Liberal (PL) – nas eleições de 2018, com um total de 26.286. E como venceu nas eleições municipais de 29 de novembro de 2020 ao lado Nélio Aguiar, precisava optar, e no caso de escolher assumir como deputado, tinha que se afastar do cargo de vice-prefeito.

Carta renúncia de José Maria Tapajós — Foto: Tracy Costa/G1

Na carta, José Maria agradece pelos votos dos santarenos e diz que pretende honrar a população da região oeste nessa nova missão. Deseja sucesso ao prefeito e aos vereadores e finaliza dizendo que fará de tudo para retribuir a confiança que lhe foi depositada.

A carta renúncia foi assinada no domingo (3), e foi protocolada no fim da manhã desta segunda-feira (4). José Maria já está em Belém para assumir o novo cargo.

Por Tracy Costa e Érique Figueirêdo, G1 Santarém e TV Tapajós — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...