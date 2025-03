VÍDEO: Mãe se arrisca para salvar suas duas filhas de uma cobra venenosa na Austrália

Felizmente, apesar do susto, ninguém se feriu (Foto: Reprodução Facebook)

Agilidade e coragem da australiana Vanessa Fanfulla renderam elogios nas redes sociais.

A australiana Vanessa Fanfulla e suas duas filhas pequenas tomaram o maior susto de suas vidas ao saírem para pendurar a roupa recém-lavada no quintal da casa família em Queensland, Australia, e darem de cara com uma cobra marrom do leste. A espécie de serpente, conhecida pelo potente veneno e agressividade, é a principal causa de mortes por picada do país.

O encontro inesperado foi filmado por uma câmera de segurança que registrou a reação rápida e precisa de Vanessa para proteger as meninas. No começo da gravação, a mãe e as crianças saem de casa para estender a roupa e a cobra pode ser vista no canto inferior esquerdo. Rapidamente o réptil começa a se movimentar na direção das meninas. A caçula dá alguns passos para trás e consegue fugir do animal, mas a mais velha fica encurralada em um canto, batendo os pés na tentativa de escapar.

A mãe então anda em direção à cobra, ergue a filha mais velha pela mochila e consegue afastá-la do perigo. Logo em seguida, ela pega no colo a filha mais nova e o pai das meninas aparece na varanda para ajudar. O clipe aterrorizante, compartilhado nas redes sociais, foi visualizado milhares de vezes e recebeu centenas de comentário elogiando a coragem de Vanessa. “Bom trabalho! Aposto que sua adrenalina foi a milhão”, escreveu um dos usuários.

Assista ao vídeo:

