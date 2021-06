Quatro assaltantes de cooperativas no Mato Grosso morrem em confronto com a PM

Assaltantes fizeram reféns (Foto:Reprodução) – A Polícia Militar acaba de confirmar, para imprensa (Só Notícias), que quatro assaltantes morreram, há pouco, numa região de mata, ao entrarem em confronto com os militares, em Nova Bandeirantes (521 quilômetros de Sinop). Os policiais conseguiram fazer apreensão de armas usadas pelos bandidos e recuperaram parte do dinheiro (valor ainda não detalhado) roubado, última sexta-feira, das agências do Sicredi e Sicoob.

A caçada aos criminosos se intensificou com uso de helicóptero, da base do CIOPAER em Sorriso, equipes do BOPE, Força Tática para encontrar o local onde estavam escondidos. As buscas foram expandidas para uma área de abrangência maior se ‘aproximando’ da região de Apiacás (620 quilômetros de Sinop). Hoje o patrulhamento aéreo prosseguiu.

Leia mais

A polícia calculou, inicialmente, que a quadrilha teria cerca de 12 ladrões. O assalto foi na modalidade ‘novo cangaço’, com reféns usados como escudos humanos. Em uma das agências, mais de 10 moradores acabaram sendo obrigados a ficarem na frente de uma cooperativa, sem camisas, com as mãos na cabeça, enquanto os bandidos roubavam dinheiro. Os criminosos fizeram diversos disparos para o alto para intimidar a ação da polícia.

É oficial de fato: Operação da PM resulta na morte de quatro meliantes

Agora de forma oficial a informação nos passada pelo Tenente Coronel Arruda – Comandante do 9º Comando da Polícia Militar de Alta Floresta, confirmou o resultado da operação com a morte de 4 membros da quadrilha, como também, a recuperação de parte do dinheiro roubado das cooperativas de crédito da cidade.

Fonte: Só Notícias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Curtir isso: Curtir Carregando...