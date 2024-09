Cruzeiro e Vasco empatam em jogo intenso no Mineirão

Foto: Reprodução | Neste domingo, o Vasco da Gama enfrentou o Cruzeiro no Mineirão pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo marcado por altos e baixos, o Gigante da Colina saiu na frente, mas acabou cedendo o empate no segundo tempo, terminando a partida em 1 a 1. O Vasco ainda teve que lidar com a expulsão de Mateus Carvalho aos 32 minutos da etapa final, o que complicou ainda mais a situação da equipe.

Primeira Etapa

O Vasco começou bem a partida e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Vegetti, mostrando seu faro de artilheiro, colocou o time carioca em vantagem. A jogada começou com um escanteio, onde Puma Rodríguez aproveitou o rebote e encontrou Hugo Moura, que finalizou para a defesa de Cássio. No rebote, Vegetti não perdoou e marcou o gol aos 40 minutos.

Segunda Etapa

No segundo tempo, o Cruzeiro voltou com mais intensidade e conseguiu o empate aos 14 minutos. Em uma cobrança ensaiada de escanteio, o zagueiro Zé Ivaldo subiu mais alto que a defesa vascaína e cabeceou para o fundo das redes, igualando o marcador.

A situação do Vasco se complicou ainda mais quando Mateus Carvalho foi expulso aos 32 minutos após uma entrada dura em Matheus Henrique. Com um jogador a menos, o time carioca teve que se desdobrar para segurar o resultado. O técnico Rafael Paiva fez mudanças estratégicas, incluindo a entrada de Galdames no lugar de Jean David, para reforçar a defesa.

Desempenho e próximos compromissos

Apesar das dificuldades, o Vasco conseguiu segurar o empate até o apito final, graças a uma defesa sólida e às defesas cruciais de Léo Jardim, especialmente aos 50 minutos, quando evitou a virada do Cruzeiro.

Com este resultado, o Vasco acumula três rodadas sem vitória no Brasileirão, somando 36 pontos em 27 jogos e ocupando a nona colocação, logo atrás do Cruzeiro, que está em oitavo com 43 pontos.

Análise do Jogo

O técnico Rafael Paiva fez algumas mudanças significativas na equipe titular, incluindo o retorno de Philippe Coutinho no lugar de Payet, e a inclusão de Puma Rodríguez, João Victor, Mateus Carvalho e Emerson Rodríguez entre os 11 iniciais. O Cruzeiro começou pressionando, com Kaio Jorge levando perigo logo no primeiro minuto, mas Léo Jardim fez uma defesa crucial.

O Vasco teve que fazer uma substituição precoce aos 12 minutos, quando David saiu lesionado e foi substituído por Jean David. O time carioca teve boas chances, mas não conseguiu ampliar o placar. No segundo tempo, o Cruzeiro dominou as ações e conseguiu o empate, mas não aproveitou a vantagem numérica após a expulsão de Mateus Carvalho.

O empate no Mineirão reflete a luta e a resiliência do Vasco, que, mesmo com um jogador a menos, conseguiu segurar um ponto importante fora de casa.

Próximos Desafios

O Vasco agora volta suas atenções para a semifinal da Copa do Brasil, onde enfrentará o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), na Arena MRV. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso será contra o Juventude, no sábado, às 21h, em São Januário.

O Cruzeiro, por sua vez, terá um confronto difícil contra o Fluminense, nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1X1 VASCO

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data: 29/09/2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Cartão amarelo: João Victor, Léo e Emerson Rodríguez (Vasco)

Cartão vermelho: Mateus Carvalho (Vasco)

Gols: Zé Ivaldo, aos 14′ do 2ºT (Cruzeiro), Vegetti, aos 40′ do 1ºT (Vasco)

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero (Ramiro), Matheus Henrique e Mateus Vital (Peralta); Lautaro Díaz, Gabriel Veron (Barreal) e Kaio Jorge. Técnico: Eduardo Barros.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Paulo Henrique), Mateus Carvalho e Philippe Coutinho (Sforza); Emerson Rodríguez, David (Jean David e depois Galdames) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Fonte: Portal Olho no Araguaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/2024/08:29:35

