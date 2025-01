A possível mordida danificou todo o rosto do animal. | Reprodução

O animal ficou com o rosto desfigurado após ser atacado por um predador, possivelmente uma onça ou um jacaré.

Viralizou nas redes sociais um vídeo em que uma vaca aparece com o rosto completamente desfigurado após ter sido supostamente atacada por uma onça-pintada ou um jacaré. As imagens fortes foram divulgadas nesta terça-feira (28).

O animal aparece andando pelo celeiro, respirando fundo, enquanto pedaços de pele ficam balançando para fora do rosto. A face dos bovinos é uma das áreas mais sensíveis do corpo. As vacas podem demonstrar dor através de expressões faciais, como o ‘rosto de dor’.

Embora a publicação afirme que foi um ataque de onça, internautas indicam que pode se tratar de um ataque de jacaré. “Provavelmente foi beber água ou no Rio e quando abaixou o Jacaré mordeu ela. Onça iria no pescoço”, escreveu um. “Tá mais pra jacaré”, sugeriu outro.

Nos comentários, internautas ficaram chocados com a cena. “Como reconstruir esse animal agora, gente?!”, lamentou uma seguidora. “Alivia o sofrimento deste animal aqui na terra o mais rápido possível”, sugeriu um seguidor.

Vídeo: vaca é atacada por animal e tem o rosto desfigurado Leia mais https://t.co/YsMMjE7Vt5 pic.twitter.com/HEAzDpKuDU — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 30, 2025

