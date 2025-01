Autoridades não acreditam em sobreviventes em colisão entre avião e helicóptero

Equipes fazem buscas em destroços de acidente entre helicóptero e avião comercial, nos EUA Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Um avião comercial americano com 64 pessoas a bordo e um helicóptero militar com três tripulantes caíram no rio Potomac após uma colisão na quarta-feira à noite nas imediações de Washington e, segundo as autoridades, provavelmente não há sobreviventes.

Segundo o corpo de bombeiros, ao menos 28 corpos foram retirados das águas.

“Neste momento, não acreditamos que haja sobreviventes”, disse o comandante dos bombeiros de Washington, John Donnelly, em uma entrevista coletiva no Aeroporto Nacional Ronald Reagan.

“Agora, estamos em um ponto em que estamos mudando de uma operação de resgate para uma operação de recuperação”, acrescentou.

Donnelly informou que 27 corpos foram recuperados do avião e um do helicóptero.

Uma grande operação estava em curso com mergulhadores nas águas gélidas do rio, auxiliados por refletores potentes.

Donnelly disse algumas horas antes à imprensa que quase 300 socorristas trabalham em condições “extremamente difíceis”.

“Vamos permanecer no local pelo tempo que for necessário”, afirmou a prefeita da capital americana, Muriel Bowser.

“O voo 5342 da American Eagle, que seguia de Wichita, Kansas (ICT), para Washington (…) sofreu um acidente, com 60 passageiros e quatro membros da tripulação a bordo”, informou a American Airlines.

O casal de patinadores artísticos russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais em 1994, estavam a bordo do avião, ao lado de outras personalidades do mundo da patinação americana.

“Infelizmente, vemos que os tristes relatos foram confirmados. Nossos compatriotas estavam no avião”, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Em um vídeo divulgado pela American Airlines, o CEO da empresa, Robert Isom, expressa “profundo pesar” pelo acidente, que aconteceu quando o avião estava a ponto de pousar no aeroporto Ronald Reagan.

O helicóptero era um modelo Black Hawk e estava com três militares a bordo, segundo uma fonte do exército dos Estados Unidos que não revelou mais detalhes.

O aparelho estava em um “voo de treinamento”, informou um porta-voz militar em uma mensagem publicada na rede social X pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth.

Em um áudio dramático do serviço de tráfego aéreo, os controladores questionam reiteradamente ao helicóptero se tinha a visão do avião de passageiros e, pouco antes do acidente, pediu que passasse “por atrás” do avião.

“Acabo de ver uma bola de fogo e desapareceu”, disse um controlador a outro pouco depois do corte da comunicação com o helicóptero.

Segundo os especialistas, as chances de sobrevivência dos passageiros por muito tempo nas águas geladas do Potomac eram mínimas.

Na quarta-feira, a temperatura do rio era de 2,2 graus Celsius, segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA).

Com esta temperatura, “a água fria elimina rapidamente o calor do corpo, o que pode levar ao choque térmico no primeiro minuto, a perda do controle muscular em 10 minutos ou hipotermia em 20 a 30 minutos”, afirma o site do Serviço Meteorológico Nacional.

Críticas de Trump

Uma testemunha, Ari Schulman, contou que estava dirigindo para casa quando viu o que descreveu como “um fluxo de faíscas” e algo parecido com fogos de artifício quando ocorreu a colisão.

“Inicialmente, eu vi o avião e parecia que estava bem, normal. Estava a ponto de pousar”, declarou ao canal CNN.

“Três segundos depois estava completamente inclinado à direita… Eu conseguia ver a parte inferior, estava iluminado com um amarelo muito brilhante, e havia um fluxo de faíscas embaixo dele”, acrescentou.

“Que Deus os abençoe”, afirmou o presidente Donald Trump em um comunicado. Algumas horas mais tarde, em sua plataforma Truth Social, o republicano escreveu que o acidente “deveria ter sido evitado”.

“Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer, em vez de perguntar se viram o avião. Esta é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada”, escreveu Trump.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, anunciou que mobilizou “todos os recursos disponíveis da Guarda Costeira dos Estados Unidos”.

