Vídeos – Pelo menos três Lojas foram assaltadas na noite deste domingo para segunda em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por volta das 01h00mn, assaltantes roubaram loja de armas e munição, ao menos quatro pessoas e dois veículos participaram do assalto, a suspeita de uma mulher no assalto. (Leia AQUI ). Pelo menos três Lojas foram assaltadas na noite deste domingo para segunda em Novo Progresso

You May Also Like