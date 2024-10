VIOLÊNCIA AO EXTREMO- Casal encontrado morto e tem casa e veículo queimado na área rural de Novo Progresso

(Fotos:Jornal Folha do Progresso) – Os corpos das vítimas foram encontrados com a cabeça cortada e pescoço, a primeira informação que o assassino usou de uma arma branca (facão) para cometer o crime.

Casal Rosilene Fanin 54 anos e João Cirino de Almeida 56 anos foram encontrados mortos em uma propriedade rural na vicinal da Aizá (sentido Novo Progresso/Moraes Almeida) distante aproximadamente 140 km da BR-163 em Novo Progresso-PÁ.

A descoberta ocorreu na noite desta terça-feira, 8 de outubro de 2024, pelo vizinho.

A mulher foi encontrada com marca de uma facãozada na cabeça e o homem com o pescoço degolado.A residência e o veículo foram destruídos pelo fogo. Ainda conforme apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, o crime ocorreu pela manhã do dia (8), vizinhos encontrou o local destruído pelo fogo, o casal foi encontrado a noite na área de mata, os dois corpos juntos com a cabeça em cima de um tronco de arvore, provavelmente que foram mortos ainda pela manhã enquanto trabalhavam. As forças policiais de Novo Progresso foram acionadas para as providências cabíveis.A polícia não sabe da motivação.

Os corpos foram encontrados pelo vizinho da vítima que chamou a polícia, a remoção dos corpos foi feita pela funerária Planeta Pax.

Ambos passaram por exames cadavéricos e foram liberados para os familiares providenciarem o sepultamento.

